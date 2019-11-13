WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 ноября 2019, 16:58

Спорт

ФК «Нефтехимик» не смог одержать четвертую победу подряд в ФНЛ

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Спорт

ФК «Нефтехимик» не смог одержать четвертую победу подряд в ФНЛ

Фото: ФК «Нефтехимик»

Подопечные Юрия Уткульбаева упустили победу за две минуты до конца основного времени матча с курским «Авангардом».

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамский «Нефтехимик» сыграл сегодня вничью 1:1 с «Авангардом» из Курска в домашнем матче 23-го тура чемпионата ФНЛ.

Несмотря на территориальное преимущество гостей («Авангард» владел мячом 61% игрового времени), хозяева забили первыми и имели большие шансы одержать четвертую подряд победу в чемпионате. На 78-й минуте встречи только что вышедший на замену форвард хозяев Дмитрий Мичуренков отправил мяч в ворота гостей, воспользовавшись ошибкой голкипера «Авангарда» Александра Саутина.

Однако гости успели отыграться на 88-й минуте. Атаку «Авангарда» эффектным ударом через себя завершил полузащитник Михаил Земсков.

«Нефтехимик» набрал 40 очков после 23 сыгранных матчей и по-прежнему занимает 5-е место в ФНЛ. Следующий матч нижнекамский клуб сыграет в воскресенье, 17 ноября, в городе Иваново с местным «Текстильщиком».
 

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