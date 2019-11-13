В Татарстане возле нового футбольного поля ликвидировали свалку пластика

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Большую свалку из пластиковой тары и полиэтиленовой пленки обнаружили экологи Татарстана возле нового футбольного поля в райцентре Апастово. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Подрядная организация при строительстве футбольной площадки допустила сброс отходов в виде пластиковой тары и пленки полиэтилена. Площадь захламления составила 32 кв. метра», – пояснили в ведомстве.

При этом подрядчик не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (в районе работает ООО «УК “ПЖКХ“» – прим. Т-и).

В отношении должностного лица допустившей нарушение строительной фирмы составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды»). Ему придется выплатить штраф в размере до 30 тыс. рублей. В настоящее время по предписанию экологов свалка ликвидирована.

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