В Татарстане ожидается сухая и прохладная погода

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 14 ноября, в Татарстане ожидается умеренно прохладная погода. В отличие от сегодняшнего дня, существенные осадки на территории республики маловероятны, информирует Гидрометцентр РТ.

Как и сообщало ранее ИА «Татар-информ», на смену циклону с запада придет антициклон, под влиянием которого и окажется регион. Будет дуть северо-западный с переходом на юго-восточный ветер силой 4–9 м/с.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 4 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Теплее всего будет на юго-западе республики, прохладнее всего – на северо-востоке.

«Местами на дорогах сохранится гололедица», – предупреждают синоптики.

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