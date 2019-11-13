Рамиль Тухватуллин заявил, что эстрада снижает авторитет музыкального искусства

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутат Госсовета РТ Рамиль Тухватуллин заявил, что современная эстрада снижает авторитет музыкального искусства. Такое мнение актер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала высказал сегодня на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Сегодня 800 исполнителей на татарской эстраде, они работают самостоятельно, ставят концерты. Содержание песен, которые они исполняют, не контролируется. Тексты песен очень далеки от настоящего искусства. Все это снижает авторитет музыкального искусства», – сказал парламентарий.

По мнению Тухватуллина, эстрадные тексты песен и музыка «оставляют желать лучшего». «Думаю, что планка очень низкая. Тогда нужно отделить нашу эстраду от искусства. Министерство культуры должно взять под свою опеку этот вопрос. Эстрада сегодня, и это не только мое мнение, достаточно низкого уровня», – добавил он.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова ответила, что разъяснительная работа проводится, но какие-то ограничения на исполнителей министерство наложить не может.

«Исполнитель самостоятелен. Цензура у нас запрещена, мы не можем каким-то образом повлиять. Но у нас есть реестр театров, сделали предварительный отбор. Если театр попал в этот реестр, даже частный, то это означает, что адекватная политика выдержана в рамках действующего законодательства и в рамках культурной политики. С помощью народных праздников стали возрождать аутентичность, то есть проводим их по тем канонам, которые были раньше», – подчеркнула она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдулла заявил о нехватке детских песен и сборников татарских песен.

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