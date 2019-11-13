На таможне в Казани хамон из Германии не прошел санитарный контроль и уехал обратно

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). На таможне в Казани посылка с хамоном из Германии не прошла санитарный контроль и была отослана обратно отправителю. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Сотрудники Казанского почтового таможенного поста, проверяя посылку из Германии, обнаружили внутри два окорока в вакуумной упаковке. Вместе с хамоном в коробке находились две разделочные доски и два ножа.

По закону такой товар подлежит обязательному контролю Госветнадзора. В Управлении Россельхознадзора по РТ было принято решение о запрете на ввоз таких продуктов на территорию страны. Посылка с деликатесом была отослана отправителю.



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