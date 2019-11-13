«Туйметкинский песчаный карьер» заплатит полмиллиона за незаконную добычу недр в РТ

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Факт недропользования с нарушениями обнаружили экологи в селе Туйметкино Черемшанского района Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Выявлен факт добычи полезного ископаемого — песка. В ходе расследования установлено, что нарушено условие лицензии на пользование недрами предприятием ООО „Туйметкинский песчаный карьер“. Организацией велись работы по добыче полезных ископаемых на землях несоответствующих категорий», — сказано в сообщении.

По факту экологи составили протокол в отношении юрлица «Туйметкинский песчаный карьер» по ст. 7.3 ч.2 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами». Организации грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.



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