Полузащитник «Рубина» сыграет за молодежную сборную Грузии

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия отправился в расположение молодежной сборной Грузии (U21), сообщает пресс-служба казанского клуба.

Грузинская команда проведет два гостевых матча квалификационного этапа чемпионата Европы-2021. 15 ноября она сыграет в Нанси с Францией, а 18 ноября – в Нитре со Словакией.

В этом году 18-летний полузащитник играл также за национальную сборную и за юношескую сборную (U19) своей страны, отмечается в сообщении пресс-службы ФК «Рубин».

Прошлый вызов в юношескую сборную Грузии закончился для Хвичи Кварацхелия забитым голом в ворота сборной Венгрии и травмой носа, из-за которой он до сих пор играет в защитной маске.

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