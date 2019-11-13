«Авторадио-Казань» представляет «Дискотеку 80-х»

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Жители Казани могут принять участие в акции «Будем танцевать!» и получить шанс стать гостями 18-го международного музыкального фестиваля «Авторадио» «Дискотека 80-х» в Москве.

С 5 по 21 ноября нужно ловить в эфире «Авторадио-Казань» условный сигнал, отправлять заявку на номер WhatsApp +7-937-593-10-33 со словами «Будем танцевать!» и ждать звонка от ведущего. Финал розыгрыша состоится 22 ноября в прямом эфире «Авторадио-Казань».

Победитель получит два пригласительных на грандиозное шоу «Дискотека Авторадио», которое состоится в Москве 29 ноября на «ЦСКА Арене». В мероприятии примут участие мировые звезды – культовые исполнители эпохи диско, золотые хиты которых знает каждый.

Среди участников события будут Alphaville, Bad Boys Blue, LondonBeat, Sandra, C. C. Catch, Pupo и, конечно, отечественные исполнители – Евгений Маргулис, Андрей Державин и группа «Сталкер», Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Олег Газманов, Сергей Минаев, Владимир Маркин, группы «Руки вверх», «Альянс», «Дюна» и «Здравствуй, песня».

Подробности на сайте avtoradio.ru (18+).

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