ХК «Динамо-Казань» одержал первую домашнюю победу в сезоне

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» в первом домашнем матче сезона победил «Мурман» из Мурманска со счётом 3:2. Встреча проходила в Ульяновске, причину переноса ИА «Татар-информ» сообщало ранее.

«Мы были готовы к тому, что “Мурман” очень хорошо обороняется, каждый игрок знает, что делать. В первом тайме у нас было предостаточно моментов забить, но мы их не реализовали. В начале второго тайма нам в первой же атаке забивают. Для нас было важно психологически перебороть себя, мы не справились с волнением», — поделился главный тренер казанского клуба Ильяс Хандаев.

Теперь после трёх туров в активе «Динамо-Казани» 6 очков и 7-е место в турнирной таблице. Следующий матч пройдёт в Кирове 17 ноября против местной «Родины».

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