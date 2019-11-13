В галерее «Хазинэ» откроется выставка «Золотые сны Ильдара Зарипова»

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В национальной художественной галерее «Хазинэ» 15 ноября состоится открытие выставки «Золотые сны Ильдара Зарипова», посвященная 80-летию со дня рождения художника. Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.



Ильдар Зарипов родился 13 ноября 1939 года в Казани. В 1961 году окончил Казанское художественное училище, затем поступил в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова. Специализировался в мастерской станковой живописи.



В 1976 году художник получил почетное звание заслуженного деятеля искусств ТАССР, а в 1983-м – звание заслуженного художника Российской Федерации.

В 1994 году мастеру кисти присвоено звание лауреата Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая. В 1996-м он завоевал серебряную медаль Российской академии художеств, в 2002-м Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Ильдару Зарипову присвоено звание «Народный художник России».



Картины Ильдара Зарипова заключают в себе особое, словно продолжающееся в нашем воображении пространство, в них течет время, заполненное добрыми делами, и до зрителя доходит своеобразная, эмоционально насыщенная атмосфера духовной жизни.



В экспозиции Национальной художественной галерее будут представлены знаковые произведения Ильдара Касимовича из собрания Государственного музея изобразительных искусств РТ, составившие золотой фонд живописи Татарстана.



Открытие запланировано на четыре часа. Выставка будет работать по 31 января 2020 года.

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