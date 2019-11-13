В РТ определили победителей конкурса на лучший урок по финансовой грамотности

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане выбрали победителей конкурса на лучший урок по финансовой грамотности. Всего на конкурс было подано около 100 работ, в результате определены 13 победителей и призеров конкурса в четырех номинациях. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.

«Участники представили свои методические разработки, которые позволяют сформировать у детей и подростков навыки в области финансовой грамотности», – говорится в сообщении.

Одна из победителей, преподаватель Казанского кооперативного института (филиала Российского университета кооперации) Лилия Сафина, подготовила занятие на тему «Зачем нужна страховка?» с применением мультимедийных интерактивных заданий.

Учитель же лицея имени Лобачевского КФУ Ольга Лапина включила элементы финансовой грамотности в урок литературы: при исследовании образа главного героя в романе Ивана Гончарова «Обломов» разбирается договор аренды квартиры с мебелью.

Конкурс проводится совместно с Казанским межрегиональным методическим центром системы общего и среднего профессионального образования при поддержке Министерства образования и науки Татарстана уже в третий раз.

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