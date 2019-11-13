В Челнах УК через суд добивается сноса козырьков балконов на пятых этажах

(Набережные Челны, 13 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах управляющая компания «Камстройсервис» через суд добивается от жильцов квартир на пятых этажах сноса козырьков балконов, сообщили в городском суде.

ООО «ЖЭУ "Камстройсервис"» массово подает иски в суд, в которых требует демонтировать навесы над балконами или узаконить конструкции и заключить с УК договор на их очистку.

Обосновывая свои требования, УК заявляет, что по решению самих жильцов балконы были признаны общедомовым имуществом, а это означает, что ответственность за их содержание теперь лежит на обслуживающей организации. Поэтому в преддверии зимы, дабы избежать накопления снега и льда на козырьках, управляющая компания добивается их ликвидации.

Жильцы недовольны таким напором управляющей компании. Они заявляют, что не принимали участие в собраниях, на которых менялся имущественный статус их балконов (до этого балконы считались собственностью жильцов - прим.Т-и).

Тем не менее, суд встал на сторону управляющей компании. В его решениях признается правомерность требований УК и необходимость сноса козырьков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура Набережных Челнов добилась возбуждения уголовного дела после падения на женщину льда с козырька балкона.

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