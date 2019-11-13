В Казани началось строительство нового общежития КГЭУ за 370 млн рублей

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Казани у станции метро «Козья Слобода» началось строительство 20-этажного общежития Казанского государственного энергетического университета.

«Объект строится в рамках национального проекта “Образование“. Завершение строительства – 2021 г.», – указано в паспорте объекта.

Общая площадь здания составит более 10 тыс. кв. метров. На территории рядом с общежитием планируют посадить две яблони и восемь кустов спиреи, а также разбить газон, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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