WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 ноября 2019, 13:54

Общество

Красивые цветы по любому поводу обещает казанцам flowwow.com

Рекомендуем

Общество

Красивые цветы по любому поводу обещает казанцам flowwow.com

Заказать цветы с доставкой можно уже сейчас, связавшись с представителем службы по телефону или через сайт.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Цветы давно перестали считаться роскошью или обязательным приложением к торжественному событию и плавно превратились в приятное дополнение рядовых будней. Теперь дарить огромные букеты и скромные флористические композиции принято по любому поводу и без него. Красивой цветочной подборкой можно порадовать коллегу по работе, одарить девушку по случаю свидания, выразить особое уважение начальству или просто организовать приятный сюрприз для мамы или бабушки.

Благодаря появлению такой службы, как доставка цветов в Казани, момент получения букета теперь можно сделать еще более приятным. Ведь вручение курьером цветочной композиции получателю может происходить неожиданно – дома, на работе или во время прогулки в парке.

Существует достаточное количество вариантов букетов, композиций и просто подарков, которыми можно поднять настроение, подбодрить или поздравить близких. Обратившись в службу доставки цветов Казани flowwow.com, можно заказать следующие варианты товаров:

1. Огромные букеты роз. Огромным букет может быть по причине присутствия в нем большого количества цветов, а также по причине их солидных размеров. Охапка роз, высота которых превосходит стандартные размеры среднестатистического цветка, произведет впечатление даже на самого привередливого и искушенного получателя.

2. Корзины с цветами. Это универсальный вариант подарка, который подойдет и для вручения начальнику любого пола, и для торжественного события, и для рядовых поводов. Цветы в составе композиции могут быть представителями одного или разных видов.

3. Цветы в коробках. Если вариант с корзиной кажется скучным и слишком обыденным, можно обратить внимание на прекрасную альтернативу – цветы в коробке. Это может быть композиция, упакованная в круглую, квадратную или любую другую коробку разных размеров.

4. Съедобные букеты. Это прекрасный выход из ситуации для практичного получателя, который считает покупку цветов пустой тратой денег. В данном случае можно заказать букет, состоящий из ароматных колбасок и копченой сырной косички к пиву или же сладкий аналог, в котором вместо цветов собраны кондитерские лакомства.

5. Не менее востребованными в сервисе доставки являются подарочные корзины с лакомствами (шоколадными изделиями, тонизирующими напитками и прочими популярными вкусностями).

Оформить заказ подходящего подарка с доставкой можно уже сейчас, связавшись с представителем службы по телефону или при помощи электронной формы на сайте. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На противоаварийные мероприятия для Макарьевской церкви выделят более 825 тыс. рублей
Новости дня
14:22
Ркаил Зайдулла в Госсовете РТ заявил о нехватке песен для детей

Дети исполняют либо старые песни, либо песни, предназначенные для взрослых, отметил депутат.

14:18
Арт-резиденцию творческой молодежи РТ откроют в здании театра Алафузова в 2020 году

Фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» много лет является одним из брендовых проектов молодежной политики Татарстана.

14:06
На противоаварийные мероприятия для Макарьевской церкви выделят более 825 тыс. рублей

Рабочие должны будут проверить на прочность бетонные конструкции, исследовать грунты и выполнить ряд других работ.

14:02
Нужно создать коммерческое агентство по отбору певцов, считает Рауфаль Мухаметзянов

Министерство культуры РТ могло бы предоставить помещение для работы организации, уверен директор театра оперы и балета имени Джалиля.

13:54
Красивые цветы по любому поводу обещает казанцам flowwow.com

Заказать цветы с доставкой можно уже сейчас, связавшись с представителем службы по телефону или через сайт.

13:50
Футболист «Рубина» сыграет за юношескую сборную России

17-летний полузащитник Степан Суриков вызван в состав сборной для участия в турнире в Испании.

13:37
В Казани незаконный павильон с пиротехникой снесли незадолго до появления приставов

Речь идет о торговой точке на Ямашева, где торговали товарами для праздников.

13:36
Этап WorldSkills Russia по компетенции «Спасательные работы» принимают Тетюши

В соревнованиях регионального чемпионата принимают участие 11 команд.

13:22
Минсельхоз РТ: С 36-часовой рабочей неделей у сельчанок будет больше времени на семью

Марат Зяббаров положительно оценил закон о сокращении рабочих часов для сельских женщин.

13:15
На пожаре в Сабинском районе пострадала семья с девятилетним ребенком

Сегодня утром пожар охватил частный дом в селе Нижние Шитцы.

13:08
РФС недоволен новой формой сборной России по футболу
13:05
Мошенники, спекулирующие на криптовалютных биржах, обманули татарстанцев на 800 тысяч

Злоумышленники связались с жителями республики и предложили им сделать выгодные вложения, чтобы приумножить состояние.

13:00
Яндекс.Маркет рассматривает варианты расположения логоцентра в Татарстане

Компания подписала соглашение с Президентом Татарстана на Петербургском экономическом форуме.

12:56
Школа программистов Сбербанка в Казани начала тестирование первых абитуриентов

Обучение студентов в казанском кампусе «Школы 21» начнется зимой 2020 года, конкурс на данный момент составляет 32 человека на место.

12:48
Рауфаль Мухаметзянов предложил создать в Татарстане музыкальную «школу-маяк»

Директор театра оперы и балета имени Джалиля попросил Минкульт РТ обратиться с инициативой о новой школе к руководству Татарстана.

12:42
Выступление Алсу с дочерью в Москве помогло собрать 1,5 млн рублей для хосписа Казани

Заслуженная артистка Татарстана и РФ вместе с дочерью Микеллой выступила на концерте памяти великого дирижера Фуата Мансурова.

12:34
Жители Казани чаще всего покупают в онлайн-магазинах телефоны

По исследованию Яндекс.Маркета, у казанцев большой опыт онлайн-покупок.

12:27
Прокуратура потребовала у исполкома Казани, чтобы зарплаты учителям платили вовремя

3416 работников 43 образовательных учреждений из Вахитовского и Приволжского районов не получили своевременно зарплату за сентябрь.

12:24
Минниханов: Лемаев был движущей силой и душой развития нефтехимии Татарстана

Президент РТ принял участие в торжествах по случаю 90-летия со дня рождения первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима».

12:20
Айрат Хайруллин: Важно, что закон закрепил право сельчанок на повышенную оплату труда

Женщины, которые живут и работают в сельской местности, имеют законное право трудиться не 40, а 36 часов в неделю.

12:15
В Казани будут судить наркокурьера, который при задержании избил полицейского

У 35-летнего мужчины нашли более 100 граммов мефедрона и гашиш.

12:12
«Удивлять и побеждать»: участники WorldSkills в РТ рассказали о своей мотивации

Участники регионального чемпионата «Молодые профессионалы» РТ мечтают выйти в финал, чтобы представлять Татарстан на WorldSkills Russia 2020.

12:10
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

Технология NB-IoT Cat-NB2 обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с.

12:08
Росреестр Татарстана сократил сроки регистрации недвижимости для предпринимателей

Зарегистрировать имущество можно всего за день, если подать документы в электронном виде с помощью портала ведомства.

12:02
Икра и казылык: что будут поставлять в «Пятёрочку» производители Татарстана

Открытие нового распределительного центра X5 RetailGroup в Татарстане позволит сократить расходы республиканским товаропроизводителям на логистику.

События