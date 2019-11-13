Нужно создать коммерческое агентство по отбору певцов, считает Рауфаль Мухаметзянов

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Директор Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов предложил создать в Татарстане коммерческое агентство по художественному отбору исполнителей. Об этом депутат Госсовета РТ заявил сегодня на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Может быть, создать агентство, которое бы занималось коммерческой деятельностью и через которое бы проходили певцы? Это практически художественный отбор», – обратился парламентарий к представителю Министерства культуры РТ.

По мнению Мухаметзянова, Минкультуры Татарстана могло бы предоставить помещение для работы такой организации.

«Каким образом Министерство культуры будет связано с коммерческой организацией? Допустим, государство в лице министерства предоставляет помещение. Вы даете материально-техническую базу, где создается агентство. Во всем мире существуют агенты, которые “продают” певцов, я имею в виду шоу-бизнес. Изучите этот вопрос, насколько это возможно? Вы предоставляете только помещение, а они сами окупаются», – сказал депутат первой замглавы Минкультуры РТ Юлии Адгамовой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рауфаль Мухаметзянов предложил Министерству культуры РТ обратиться с инициативой к руководству республики по открытию современной музыкальной школы.

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