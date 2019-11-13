В Казани незаконный павильон с пиротехникой снесли незадолго до появления приставов

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Казани владелица снесла незаконный павильон пиротехники перед приездом приставов, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

В торговой точке на Ямашева продавали пиротехнику, лакокрасочные материалы и товары для праздников. Павильон был признан самовольной постройкой и подлежал сносу, но в установленный срок владелица не исполнила решение суда.

Сегодня, незадолго до приезда исполкома и приставов, земельный участок все-таки освободили.

Лилия Халимова отметила, что всего с начала этого года в Казани снесли более 60 построек, признанных судом незаконными.

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