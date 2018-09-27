На противоаварийные мероприятия для Макарьевской церкви выделят более 825 тыс. рублей

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). На обследование строительных конструкций и разработку проекта противоаварийных мероприятий здания Макарьевской церкви, которое принадлежит УФСИН по Татарстану, потратят более 825 тыс. рублей из федерального бюджета – свыше 487 тыс. и около 337 тыс. рублей соответственно. Это следует из тендеров, размещенных на сайте госзакупок РТ.

Речь идет об услугах, «связанных с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия», и об услугах «по техническим испытаниям и анализу (прочие, не включенные в другие группировки)», следует из документов.

Согласно техзаданиям, исполнитель должен будет определить прочность бетонных конструкций, толщину защитного слоя бетона и диаметр арматуры, прочность кирпича и раствора, а также провести лабораторные исследования грунтов и разработать проект противоаварийных мероприятий.

При этом рабочие должны будут в обязательном порядке иметь аттестацию Министерства культуры РФ, дающую возможность работать на объектах культурного наследия. Кроме того, в штате проектной организации должен присутствовать сотрудник с ученой степенью кандидата архитектуры. Работы необходимо будет выполнить до 31 декабря.

Церковь преподобного Макария Унженского и Желтоводского в Адмиралтейской слободе была построена в 1712 году. За годы своего существования здание несколько раз перестраивалось. Последняя реконструкция была произведена в 1916 году. Как религиозное сооружение церковь действовала до 1936 года. Сейчас задние принадлежит УФСИН по РТ и является одним из корпусов СИЗО № 2.

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