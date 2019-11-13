(Набережные Челны, 13 ноября, «Татар-информ»). Сгоревший ресторан «Арарат» в Набережных Челнах продали с торгов казанской фирме. Об этом сообщается на сайте Rutorgi.com.

Здание ресторанного комплекса приобрела казанская компания «Легал Эдвайс», чья основная деятельность связана с правовыми вопросами. Объект ушел по цене 15 млн 800 тыс. рублей. Это во много раз меньше той суммы, которую владелец «Арарата» запрашивал изначально.

В аукционной документации объект значится как незавершенное строительством двухэтажное здание общей площадью 2632 кв. метра.

Ранее в заброшенном здании ресторана «Арарат» во время пожара погиб подросток, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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