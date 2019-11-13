На пожаре в Сабинском районе пострадала семья с девятилетним ребенком

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). На пожаре в Сабинском районе пострадали мужчина, женщина и их девятилетняя дочь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром пожар охватил частный дом в селе Нижние Шитцы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Первыми на место прибыли местные огнеборцы. В течение получаса им удалось взять огонь под контроль и полностью потушить.

В результате 49-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами 95 процентов тела, его 44-летнюю супругу – с ожогами правой части тела, а их 9-летнюю дочь – с ожогом руки.

В данный момент врачебный консилиум решает вопрос о транспортировке пострадавших в больницы Казани.

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