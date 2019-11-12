Арт-резиденцию творческой молодежи РТ откроют в здании театра Алафузова в 2020 году

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Творческая резиденция фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» будет открыта в историческом здании театра Алафузова в Казани. Здесь появятся современные залы для всех видов творчества, а также полноценная студия звукозаписи для музыкальных групп. Об этом написал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов на своей странице в Instagram.

«Мы давно хотели, чтобы в Татарстане появилась современная арт-резиденция для молодежи. Наконец, можно сказать о том, что это случится уже в следующем году! Благодаря решению Президента свой творческий дом появится у самого масштабного фестивального движения нашей республики», — написал Фаттахов.

По словам министра, фестиваль «Созвездие — Йолдызлык» уже много лет является одним из брендовых проектов молодежной политики Татарстана. В 2018 году общее число участников фестиваля перевалило за миллион. Во всей России не так много проектов, которые могли бы похвастаться такими масштабами и значимостью, как «Созвездие — Йолдызлык».

«Для арт-резиденции выбрано историческое здание театра Алафузова. Согласно концепции, это будет место, где будут заниматься нынешние участники фестиваля, а затем — выпускники и наставники. Здесь будет полноценная театральная сцена, современные залы для всех видов творчества, наконец, появится такая долгожданная студия звукозаписи для музыкальных групп: не комнатенки, где сегодня умудряются как могут записываться группы, а профессиональная студия, со всем необходимым оборудованием для качественной записи музыкальных инструментов», — пояснил министр.

Как отметил Фаттахов, в здании театра пока полным ходом идет капитальный ремонт. А тем временем творческая команда центра «Созвездие» работает над будущими проектами арт-резиденции.

Ранее в Казани объявили тендер на капитальный ремонт здания Алафузовского театра, которое расположенное на улице Гладилова. На ремонт и реставрацию архитектурного памятника из бюджета Татарстана планируется выделить около 160,7 млн рублей.

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