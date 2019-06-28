Айрат Хайруллин: Важно, что закон закрепил право сельчанок на повышенную оплату труда

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). На днях Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ был принят, чтобы устранить противоречия в законодательстве.

Теперь женщины, которые живут и работают в сельской местности, имеют законное право трудиться не 40, а 36 часов в неделю, не теряя при этом в зарплате.

«Очень важно, что законом кроме сокращенной рабочей недели для сельчанок закреплено их право на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части. Это определенным образом будет способствовать повышению уровня зарплат в деревне. Ни для кого не секрет, что женщины в селах работают гораздо больше, а их зарплаты, по сравнению с городскими, из-за более низкой доходности сельского хозяйства и нескончаемого диспаритета цен в среднем в 2 раза ниже. Прежде всего мы должны думать о том, как выровнять уровень зарплат в городе и в деревне», — подчеркнул зампредседателя комитета по аграрным вопросам, координатор федерального проекта «Российское село» Айрат Хайруллин.

Ранее право сельских женщин на сокращенную рабочую неделю регулировалось Постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990, что противоречило Трудовому кодексу, говорящему о 40 рабочих часах. В марте Минтруд в связи с несоответствием в нормативных актах рассматривал вопрос об увеличении продолжительности рабочего дня работающих в сельской местности женщин с 36 до 40 часов в неделю.

Против данной инициативы выступили профсоюз работников агропромышленного комплекса и депутаты Госдумы. Впоследствии закон, закрепляющий право сельских женщин на сокращенный рабочий день, был одобрен Госдумой РФ в третьем, окончательном чтении 24 октября и передан в Правительство РФ.

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