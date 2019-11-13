(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Мошенники, спекулирующие на криптовалютных биржах, обманули татарстанцев на 800 тысяч, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

53-летней медсестре из Чистопольской больницы неизвестные предложили инвестировать деньги в криптовалюту, чтобы приумножить благосостояние при помощи бирж. В течение месяца она переводила деньги по указке аферистов, а когда поняла, что ее обманули, мошенники скрылись. Женщина лишилась 435 тысяч рублей.

Похожий случай произошел в Нижнекамске, где 55-летний мужчина в течение четырех месяцев переводил свои сбережения на карту незнакомца, предложившего ему сделать выгодное вложение. В общей сложности мужчина лишился 345 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничествах.

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