В Набережных Челнах в частном приюте заработал крематорий для животных

(Набережные Челны, 13 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах заработал крематорий для животных. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил учредитель частного приюта «Азира» Илхам Шакиров.

«Крематорий для животных заработал. Мы уже использовали его по назначению. У нас в приюте умер старый пес, который попал к нам после того, как его изрешетили пулями какие-то нелюди. Пса долго лечили, он перенес операцию, но, видимо, пережитое не прошло даром для его здоровья. Мы его кремировали», – рассказал собеседник агентства.

Представитель приюта отметил, что горожане активно интересуются условиями работы крематория, но пока до исполнения сторонних заявок дело не дошло.

«К нашему приюту нет дороги. Абсолютно никакой. Нам выделили землю под строительство приюта в непроходимой части промзоны. Если летом сюда еще можно как-то доехать, то в межсезонную распутицу это сделать практически невозможно», – объяснил ситуацию Шакиров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что приют «Азира» получил грант от ПАО «Татнефть» в размере 502 тыс. рублей. На эти средства была приобретена установка для утилизации умерших животных вместимостью до 100 кг.

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