Школа программистов Сбербанка в Казани начала тестирование первых абитуриентов

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Образовательный проект Сбербанка «Школа 21», который готовит программистов мирового уровня, начал проводить очные встречи с кандидатами на обучение в Казани. Конкурс в учебное заведение составляет 32 человека на место. Об этом сообщает пресс-служба «Школы 21».

Очные встречи с абитуриентами – это заключительный этап отбора перед четырехнедельным интенсивным курсом программирования, по итогам которого и будут определены первые студенты. «Всего на участие в отборе в Казани было подано более 8 тыс. заявок, игры на память и логику успешно прошло 1,3 тыс. человек, 886 из них проживают за пределами столицы Татарстана. Подать заявки на участие в первом потоке отбора можно до 2 декабря. Школа в Казани будет ежегодно выпускать до 500 программистов», – отметили в пресс-службе.

Отбор кандидатов состоит из четырех этапов: онлайн-игр, видеоинтервью, очных встреч и четырехнедельного отборочного интенсива по программированию. По итогам отбора возможность бесплатного обучения ИТ-технологиям по инновационной методике получат более 250 участников. Также участникам будет предоставлено общежитие.

«Школа 21» — уникальная образовательная инициатива, дающая возможность получить бесплатное образование в сфере программирования. Поступление в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия диплома. «Школа 21» работает по французской франшизе «Ассоциации 42», которая за последние шесть лет набрала невероятную популярность среди европейских, американских и отечественных ИТ-компаний и специалистов.

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