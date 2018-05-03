Рауфаль Мухаметзянов предложил создать в Татарстане музыкальную «школу-маяк»

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Создать современную музыкальную школу в Татарстане предложил директор театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. С таким предложением депутат Госсовета РТ выступил сегодня на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Я бы рассмотрел возможность выйти с ходатайством к руководству республики по созданию в ближайшие пять лет хотя бы одной новой музыкальной школы. Времена изменились, и требования к музыкальным школам другие. Нужно создать хотя бы один “маяк”. Я понимаю, что школы находятся в ведомстве города, но от нас, думаю, должна исходить инициатива», – заявил парламентарий представителю Министерства культуры РТ.

По мнению Мухаметзянова, нынешние музыкальные школы «ограничены в своих возможностях». «Вот [мэр Москвы Сергей] Собянин открывает школу, а там концертный зал на 150 мест. Там можно проводить различные конкурсы. Таких школ у нас нет, которые обладают такой материальной базой. Но это не сумасшедшие деньги. В ближайшие пять лет можно сделать. А потом этот “маяк” потянет и остальные», – подчеркнул он.

Первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова согласилась с тем, что высказанное «предложение хорошее». «У нас на следующий год программой предусмотрен ремонт действующих музыкальных школ. А вот в части открытия новых школ с учетом времени – будем рассматривать предложение», – ответила она депутату.

В Татарстане в течение многих лет полностью сохраняется сеть детских школ искусств, состоящая из 103 образовательных организаций, расположенных в 43 районах республики.

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