Прокуратура потребовала у исполкома Казани, чтобы зарплаты учителям платили вовремя

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Прокуратура потребовала у исполкома Казани, чтобы зарплаты учителям выплачивали вовремя, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура проверила информацию СМИ о том, что учителям Казани задерживают зарплаты. Как выяснилось, сроки выплат определены исполкомом города. Они проводятся два раза в месяц.

Между тем 3416 работников 43 образовательных учреждений из Вахитовского и Приволжского районов зарплату за сентябрь своевременно не получили.

В итоге надзорное ведомство обратилось к главе Управления образования исполкома Казани с требованием устранить нарушения. Оно находится на рассмотрении.

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