Прокуратура потребовала у исполкома Казани, чтобы зарплаты учителям платили вовремя

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Прокуратура потребовала у исполкома Казани, чтобы зарплаты учителям выплачивали вовремя, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Прокуратура проверила информацию СМИ о том, что учителям Казани задерживают зарплаты. Как выяснилось, сроки выплат определены исполкомом города. Они проводятся два раза в месяц.
Между тем 3416 работников 43 образовательных учреждений из Вахитовского и Приволжского районов зарплату за сентябрь своевременно не получили.
В итоге надзорное ведомство обратилось к главе Управления образования исполкома Казани с требованием устранить нарушения. Оно находится на рассмотрении.