(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Казани будут судить наркокурьера, который при задержании избил полицейского, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие выяснило, что летом 35-летний казанец забрал из тайника на Возрождения более 100 граммов мефедрона и несколько граммов гашиша, арендовал авто и отправился в сторону Коновалова.

Сотрудники ППС попросили его остановить машину, на что тот попытался скрыться, но вскоре врезался в другой автомобиль.

В процессе задержания одного из полицейских мужчина ударил, повалил на землю, отобрал у него перцовый баллон и распылил в лицо правоохранителю.

Уголовное дело о применении насилия против представителя власти и сбыте наркотиков направлено на рассмотрение в суд.

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