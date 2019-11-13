(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Казани будут судить наркокурьера, который при задержании избил полицейского, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Следствие выяснило, что летом 35-летний казанец забрал из тайника на Возрождения более 100 граммов мефедрона и несколько граммов гашиша, арендовал авто и отправился в сторону Коновалова.
Сотрудники ППС попросили его остановить машину, на что тот попытался скрыться, но вскоре врезался в другой автомобиль.
В процессе задержания одного из полицейских мужчина ударил, повалил на землю, отобрал у него перцовый баллон и распылил в лицо правоохранителю.
Уголовное дело о применении насилия против представителя власти и сбыте наркотиков направлено на рассмотрение в суд.