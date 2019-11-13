Татарстанец отработает 180 часов за убийство из ружья соседского пса

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Житель Лаишевского района отработает 180 часов за убийство из ружья соседского пса, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установили, что в марте прошлого года мужчина, находясь возле дачного дома в Лаишевском районе, несколько раз выстрелил в собаку соседа. Животное пыталось убежать, но он его настиг и добил еще несколькими выстрелами, а труп выбросил в сугроб неподалеку.

Владелец животного пояснил, что сосед упрекал его в том, что собака гадила возле его дома.

Уголовное преследование было инициировано прокуратурой района, которая отменила решение полиции об отказе в возбуждении дела.

Ранее по этому делу уже выносили обвинительный приговор, но апелляционная инстанция его отменила, направив в другой суд.

В итоге по статье «Жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель» мировой суд приговорил 58-летнего мужчину к 180 часам обязательных работ.

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