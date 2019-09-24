Икра и казылык: что будут поставлять в «Пятёрочку» производители Татарстана

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Открывшийся в понедельник в Зеленодольском районе Татарстана новый логистический центр X5 Retail Group позволит республиканским производителям сократить логистические расходы и увеличить товарооборот. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали поставщики продукции на выставке, приуроченной к запуску логистического комплекса «Пятёрочки».

Торжественная церемония открытия нового распределительного центра торговой сети «Пятёрочка» состоялась при участии Президента РТ Рустама Минниханова, директора по взаимодействию с органами госвласти X5 Retail Group Александра Ильина и гендиректора торговой сети «Пятёрочка» Сергея Гончарова.

Распределительный центр находится на территории ТОСЭР в Зеленодольске. На площади почти 39,5 тыс. кв. м расположились восемь зон хранения: сухой и алкогольный склады, зоны для хранения продукции категории fresh, замороженной продукции, икры, фруктов и овощей, а также комплекс газации бананов. В каждой секции поддерживается необходимый температурный режим для сохранения свежести продуктов.

Мощности РЦ «Казань» позволяют обрабатывать 5 тыс. тонн груза в сутки и обслуживать 1200 магазинов. Комплекс уже обеспечивает продуктами «Пятерочки» в более чем 100 населенных пунктах Татарстана, Удмуртии, Марий Эл и Чувашии.

При выходе на полную мощность логистический комплекс будет обрабатывать продукцию около 600 поставщиков. Работа распределительного центра позволит увеличить долю производителей Татарстана, которая в настоящий момент составляет более 30%. Сейчас с X5 сотрудничают около 100 поставщиков региона, 19 из которых пополнили ассортимент торговых сетей своей продукцией в прошлом году.

«Раньше мы отправляли продукцию в РЦ в Лаишево, а теперь будем направлять сюда. Это для нас это удобнее с точки зрения логистики, поскольку рядом трасса М7, имеются удобные подъездные пути», — отметила заместитель гендиректора по производству и контролю бренда «Азбука сыра» Юлия Тарасова.

По ее словам, компания сотрудничает с X5 Retail Group на протяжении последних пяти лет и поставляет в магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» сыры и сливочное масло. Объемы поставки сыра составляют около 100 тонн в неделю, а масла — около 10 тонн в месяц.

Другие республиканские производители — представители агрохолдинга «РМ Агро» и компании «Живой ключ» — также надеются на увеличение товарооборота в связи с открытием нового распределительного центра «Пятёрочки», а руководство КФХ «Али Сулейманов» и икорного дома «Дары Волги» планирует в ближайшее время наладить поставки казылыка и черной икры в X5 Retail Group.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.