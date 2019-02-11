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Татар-информ

13 ноября 2019, 11:52

Общество

Концепция запуска метробусов обойдется Казани в 15 млн рублей

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Общество

Концепция запуска метробусов обойдется Казани в 15 млн рублей

Фото: pixabay.com

Исполнитель должен будет разработать не менее трех вариантов транспортных коридоров для маршрутов скоростного автобусного сообщения.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). На разработку концепции запуска пилотных маршрутов метробусов потратят 15 млн рублей. Заказчиком работ выступает Комитет по транспорту города Казани, сообщается на сайте госзакупок.

«Анализ возможности реализации не менее трех вариантов транспортных коридоров прохождения пилотных маршрутов скоростного автобусного сообщения (метробусов) на улично-дорожной сети г. Казань», — говорится в документе.

Согласно техзаданию, исполнитель также должен будет проанализировать действующую маршрутную сеть, пассажиропоток, а также зарубежный опыт курсирования метробусов. С их учетом ему необходимо разработать места размещения остановок, инженерных коммуникаций, требования к автобусным паркам для размещения метробусов и ряд других параметров. Также он должен будет рассчитать социально-экономическую, коммерческую, бюджетную эффективность и спрогнозировать пассажиропоток.

В документе также отмечается, что скорость движения метробусов составит порядка 60 км/ч, двигаться они будут по двум полосам. Исполнитель должен будет выполнить работы в течение 8 месяцев с момента заключения контракта. 

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