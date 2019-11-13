Топ направлений для путешествий из Казани возглавили Москва, Санкт-Петербург и Прага

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Самыми популярными направлениями для путешествий казанцев на поезде и самолете в этом году оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Прага. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Лидерами авианаправлений в 2019 году стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Топ-3 не изменился за год, но казанцы стали реже летать в столицу: в 2018 году на Москву приходилось более 50% всех авиабилетов, проданных за год, а в этом году доля снизились до 39,2%. Зато спрос на билеты в другие города вырос, а значит, казанцы стали путешествовать более разнообразно», — поделились эксперты.

В 2019 году путешественники из Казани стали чаще летать в Краснодар и Махачкалу. Турпоток снизился в Симферополь и Минеральные Воды. В топе зарубежных авиамаршрутов оказалась Прага (Чехия), популярность Тбилиси (Грузия) сократилась.

В этом году жители Казани стали тщательнее планировать перелеты: ранним бронированием пользуются 18% путешественников, что на 5% больше, чем в 2018 году. Из них 15% покупают билеты за 2-3 месяца до поездки, а 3% — за 4 – 6 месяцев. Билеты накануне вылета в этом году купили 54% путешественников из Казани — это на 5% меньше, чем в прошлом году.

На поезде казанцы по-прежнему чаще всего ездят в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Новым городом в топе ж/д направлений стала Самара.

Путешествия на поезде татарстанцы тоже стали планировать заблаговременно: теперь накануне отъезда, то есть максимум за три дня, покупают билеты 33% казанцев. В прошлом году это число составляло 37%. Раннее бронирование — за два и больше месяцев до поездки — теперь выбирают 9%, что на 4% больше, чем в 2018 году.

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