С приходом нового инвестора в агрофирме «Теньковская» начали выдавать зарплату

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В агрофирме «Теньковская» Камскоустьинского района РТ начались перемены к лучшему после прихода нового инвестора. На днях работники получили заработную плату за октябрь. До этого в хозяйстве была 4-5-месячная задержка по зарплате. За короткое время дважды поменялись владельцы агрофирмы.

«Все лето толком не получалось работать, корма не были заготовлены. Из-за нехватки солярки техника стояла. И зарплата не выплачивалась, — вспоминает этот сложный период механизатор агрофирмы “Теньковская” Ильнур Айсин. — А сейчас, после перехода под крыло АО “Татагролизинг”, дела пошли на лад. Вот, получили зарплату за октябрь. Идет заготовка кормов на зиму. Все теперь хорошо, можно и работать, и жить».

Заведующая фермой филиала «Варварино» Юлия Королева отмечает, что перемены к лучшему отразились на настроении людей. «Пошли изменения к лучшему. Получили зарплату. Люди уже с надеждой смотрят в будущее. Доярки вернулись на работу», — говорит она.

Положительные изменения в агрофирме «Теньковская» начались после 10 октября, когда хозяйство перешло под управление АО «Татагролизинг». С новым инвестором пришло новое руководство.

«Хозяйство теперь называется филиалом № 2 агрофирмы “Нармонка”. К сожалению, к моменту перехода под управление АО “Татагролизинг” дела обстояли совсем плачевно», — рассказывает новый директор агрофирмы Фаниль Абельханов. Поля оставались необработанными, корма для животных заготовлены в мизерном объеме. Новое руководство безотлагательно приступило к вспашке земель. С помощью АО «Татагролизинг» была закуплена солярка. Активизировалась работа по силосированию кукурузы.

По словам главного зоотехника агрофирмы Альберта Насретдинова, объемы заготовленных кормов были существенно ниже необходимых. «Когда мы начинали, в агрофирме были заготовлены всего 13 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову. Это очень мало. Сейчас довели до 25 центнеров», — рассказывает Насретдинов. Работа все еще продолжается. Запасы пополняют путем силосирования кукурузы соседних хозяйств. Поставлена цель довести запас кормов до 32 центнеров кормовых единиц.

После перехода под управление АО «Татагролизинг» за короткое время удалось отремонтировать помещения для содержания скота. В настоящее время фермы в хозяйстве готовы к зимнему сезону. В дальнейшем будут предприняты меры по увеличению удоя. В целях повышения продуктивности на днях для специалистов животноводства был проведен специальный семинар.

«Устраним недостатки и увеличим объемы производства молока», — заверяет директор агрофирмы Фанил Абельханов. В планах руководства — завезти племенных нетелей из Кировской области. А самое главное: люди почувствовали теплое отношение к себе, и у них укрепляется доверие к акционерному обществу «Татагролизинг».

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