WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 ноября 2019, 11:00

Сельское хозяйство

С приходом нового инвестора в агрофирме «Теньковская» начали выдавать зарплату

Сельское хозяйство

С приходом нового инвестора в агрофирме «Теньковская» начали выдавать зарплату

С 10 октября хозяйство перешло под управление АО «Татагролизинг».

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В агрофирме «Теньковская» Камскоустьинского района РТ начались перемены к лучшему после прихода нового инвестора. На днях работники получили заработную плату за октябрь. До этого в хозяйстве была 4-5-месячная задержка по зарплате. За короткое время дважды поменялись владельцы агрофирмы.

«Все лето толком не получалось работать, корма не были заготовлены. Из-за нехватки солярки техника стояла. И зарплата не выплачивалась, — вспоминает этот сложный период механизатор агрофирмы “Теньковская” Ильнур Айсин. — А сейчас, после перехода под крыло АО “Татагролизинг”, дела пошли на лад. Вот, получили зарплату за октябрь. Идет заготовка кормов на зиму. Все теперь хорошо, можно и работать, и жить».

Заведующая фермой филиала «Варварино» Юлия Королева отмечает, что перемены к лучшему отразились на настроении людей. «Пошли изменения к лучшему. Получили зарплату. Люди уже с надеждой смотрят в будущее. Доярки вернулись на работу», — говорит она.

Положительные изменения в агрофирме «Теньковская» начались после 10 октября, когда хозяйство перешло под управление АО «Татагролизинг». С новым инвестором пришло новое руководство.

«Хозяйство теперь называется филиалом № 2 агрофирмы “Нармонка”. К сожалению, к моменту перехода под управление АО “Татагролизинг” дела обстояли совсем плачевно», — рассказывает новый директор агрофирмы Фаниль Абельханов. Поля оставались необработанными, корма для животных заготовлены в мизерном объеме. Новое руководство безотлагательно приступило к вспашке земель. С помощью АО «Татагролизинг» была закуплена солярка. Активизировалась работа по силосированию кукурузы.

По словам главного зоотехника агрофирмы Альберта Насретдинова, объемы заготовленных кормов были существенно ниже необходимых. «Когда мы начинали, в агрофирме были заготовлены всего 13 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову. Это очень мало. Сейчас довели до 25 центнеров», — рассказывает Насретдинов. Работа все еще продолжается. Запасы пополняют путем силосирования кукурузы соседних хозяйств. Поставлена цель довести запас кормов до 32 центнеров кормовых единиц.

После перехода под управление АО «Татагролизинг» за короткое время удалось отремонтировать помещения для содержания скота. В настоящее время фермы в хозяйстве готовы к зимнему сезону. В дальнейшем будут предприняты меры по увеличению удоя. В целях повышения продуктивности на днях для специалистов животноводства был проведен специальный семинар.

«Устраним недостатки и увеличим объемы производства молока», — заверяет директор агрофирмы Фанил Абельханов. В планах руководства — завезти племенных нетелей из Кировской области. А самое главное: люди почувствовали теплое отношение к себе, и у них укрепляется доверие к акционерному обществу «Татагролизинг».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Изготавливать муку в Дрожжановском районе будут с помощью «умного производства»
Новости дня
12:56
Школа программистов Сбербанка в Казани начала тестирование первых абитуриентов

Обучение студентов в казанском кампусе «Школы 21» начнется зимой 2020 года, конкурс на данный момент составляет 32 человека на место.

12:48
Рауфаль Мухаметзянов предложил создать в Татарстане музыкальную «школу-маяк»

Директор театра оперы и балета имени Джалиля попросил Минкульт РТ обратиться с инициативой о новой школе к руководству Татарстана.

12:42
Выступление Алсу с дочерью в Москве помогло собрать 1,5 млн рублей для хосписа Казани

Заслуженная артистка Татарстана и РФ вместе с дочерью Микеллой выступила на концерте памяти великого дирижера Фуата Мансурова.

12:34
Жители Казани чаще всего покупают в онлайн-магазинах телефоны

По исследованию Яндекс.Маркета, у казанцев большой опыт онлайн-покупок.

12:27
Прокуратура потребовала у исполкома Казани, чтобы зарплаты учителям платили вовремя

3416 работников 43 образовательных учреждений из Вахитовского и Приволжского районов не получили своевременно зарплату за сентябрь.

12:24
Минниханов: Лемаев был движущей силой и душой развития нефтехимии Татарстана

Президент РТ принял участие в торжествах по случаю 90-летия со дня рождения первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима».

12:15
В Казани будут судить наркокурьера, который при задержании избил полицейского

У 35-летнего мужчины нашли более 100 граммов мефедрона и гашиш.

12:12
«Удивлять и побеждать»: участники WorldSkills в РТ рассказали о своей мотивации

Участники регионального чемпионата «Молодые профессионалы» РТ мечтают выйти в финал, чтобы представлять Татарстан на WorldSkills Russia 2020.

12:08
Росреестр Татарстана сократил сроки регистрации недвижимости для предпринимателей

Зарегистрировать имущество можно всего за день, если подать документы в электронном виде с помощью портала ведомства.

12:02
Икра и казылык: что будут поставлять в «Пятёрочку» производители Татарстана

Открытие нового распределительного центра X5 RetailGroup в Татарстане позволит сократить расходы республиканским товаропроизводителям на логистику.

11:53
Татарстанец отработает 180 часов за убийство из ружья соседского пса

Мужчина якобы обозлился на животное из-за того, что оно гадило возле его дома, схватил оружие и начал стрелять в собаку.

11:52
Концепция запуска метробусов обойдется Казани в 15 млн рублей

Исполнитель должен будет разработать не менее трех вариантов транспортных коридоров для маршрутов скоростного автобусного сообщения.

11:40
Казанские перевозчики начали продавать новые автобусы из-за убытков

Продажа автобусов связана с тем, что поставщики топлива увеличивают его стоимость.

11:31
Главу стройфирмы будут судить в Челнах за аферу с налоговыми вычетами на 869 тысяч

Следствие считает, что в течение двух лет директор «КамЭнергоСтроя» включал в декларации по налогу на добавленную стоимость ложную информацию.

11:20
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
11:20
В одной из казанских новостроек появится подземный мусорный контейнер

Власти города проанализируют работу контейнерной площадки, прежде чем тиражировать ее дальше.

11:17
В Казани парень пришел переночевать к родителям, убил ножом отчима и ранил мать

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

11:04
В течение 10 лет рынок e-commerce может занять треть всего розничного оборота в РТ

Для прорывного развития электронной торговли республике нужны крупные инвестиции в инфраструктуру, отметили в Ozone.

11:00
С приходом нового инвестора в агрофирме «Теньковская» начали выдавать зарплату

С 10 октября хозяйство перешло под управление АО «Татагролизинг».

10:48
Студенты из Казани вырвали у соперников в Москве гран-при за проект набережных Яузы

За идею развития береговых территорий, предложенную учащимися КГАСУ, единогласно проголосовали все члены жюри.

10:45
В России появится новый дорожный знак для обозначения камер-треног
10:40
Академик РАН негативно отнесся к идее сделать стояние на Угре памятной датой

Современные татары воспринимают дату близко к сердцу, уверен Вадим Трепавлов.

10:32
Изготавливать муку в Дрожжановском районе будут с помощью «умного производства»

Предприятие «Государев амбар» перешло на автоматизированную систему контроля.

10:23
В больницу с тяжелыми травмами доставили жительницу Казани, попавшую под колеса авто

ДТП произошло на Аделя Кутуя поздним вечером.

10:20
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%
События