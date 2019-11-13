Главу стройфирмы будут судить в Челнах за аферу с налоговыми вычетами на 869 тысяч

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Директора стройфирмы будут судить в РТ за мошенничество с налогами на 860 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие считает, что в течение двух лет директор «КамЭнергоСтроя» включал в декларации по налогу на добавленную стоимость ложную информацию, согласно которой фирме якобы полагались вычеты по сделкам.

В итоге бизнесмен незаконно получил из бюджета 869 тысяч рублей.

Уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, передано на рассмотрение в Набережночелнинский суд.

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