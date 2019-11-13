Минсельхоз РТ: С 36-часовой рабочей неделей у сельчанок будет больше времени на семью

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Минсельхоз РТ позитивно оценил закон о сокращении рабочего дня для женщин в селах. Благодаря нововведению у сельских жительниц освободится время на семью, домашние дела и хозяйство, рассказал ИА «Татар-информ» заместитель Премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

«Считаю данную норму закона оправданной, поскольку образ жизни сельских жителей существенно отличается от городских. Многие семьи держат личное подсобное хозяйство, а это дополнительные заботы. Кроме того, на плечи женщин ложится большая часть домашних дел, забота о детях и семье. Поэтому закрепление прав женщин на селе на сокращенную рабочую неделю оцениваю положительно», — отметил Зяббаров.

Принятый закон стал подтверждением прав сельских работниц, ведь раньше сокращенную рабочую неделю для них предусматривало Постановление Верховного Совета РСФСР от 1990 года. Однако данное постановление не продублировали в Трудовом кодексе, поэтому оно вместе с другими нормативными актами времен СССР прекратило свое действие, отметил Зяббаров.

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