Казанские перевозчики начали продавать новые автобусы из-за убытков

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Автотранспортные предприятия начали продавать свои автобусы в связи с тем, что не могут найти денег на закупку подорожавшего дизельного топлива. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«В автотранспортные предприятия начали поступать письма от поставщиков топлива. Поставщики настаивают на пересмотре договора на поставку в сторону увеличения цен», — отметил Темляков.

Он добавил, что ПАТП нужно найти необходимые средства, иначе автобусы на улицах Казани встанут.

«Поставщик нас проинформировал, что производитель прекращает производство дизельного топлива (летнее ЕВРО, сорт С, вид 3), а также увеличивает стоимость дизельного топлива (межсезонное ЕВРО, сорт Е) в пределах 7% от установленной стоимости», — говорится в сообщении перевозчиков.

В ответе приводятся и слова Руслана Юсупова, заместителя директора «Байлык № 3», о том, что ряд руководителей частных ПАТП уже выставил на продажу новые автобусы и их продают в другие регионы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госкомитет РТ по тарифам проверил казанские ПАТП.

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