(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Казани парень пришел переночевать к родителям, убил ножом отчима и ранил мать, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Два дня назад в больницу с ножевыми ранениями доставили 40-летнего мужчину. Спустя несколько часов он скончался в реанимации. По подозрению в убийстве задержали 20-летнего пасынка погибшего.

Следствие выяснило, что пьяный парень пришел домой к матери и попросился на ночлег. Между ним и отчимом вспыхнул конфликт, парень схватил нож и несколько раз ударил им оппонента, после чего порезал руку матери, когда та пыталась закрыть за ним входную дверь.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие разбирается в обстоятельствах случившегося.

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