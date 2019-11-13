Яндекс.Маркет рассматривает варианты расположения логоцентра в Татарстане

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Компания «Яндекс.Маркет» рассматривает различные варианты расположения своего логистического центра в Татарстане. Об этом на встрече с журналистами сообщила пиар-директор компании Полина Упитис.

«Мы подписали соглашение с Президентом Татарстана на Петербургском экономическом форуме. Действительно обсуждаем развитие электронной коммерции, поддержки малого и среднего бизнеса в республике. Сейчас мы рассматриваем разные опции, есть опции аренды, строительства. Мы знаем, что у вас есть несколько ТОСЭРов, где нас готовы принять», — рассказала спикер.

Она уточнила, что компания целенаправленно пришла в регион и сейчас руководство рассматривает варианты по удобной цене и местоположению. По срокам спикер пока информацию не уточнила.

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