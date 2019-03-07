Жители Казани чаще всего покупают в онлайн-магазинах телефоны

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Чаще всего в интернете жители Казани заказывают телефоны. Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель службы аналитики Яндекс.Маркета Владислав Исмагилов.

«Самые популярные категории, которыми интересуются покупатели из Казани, по-прежнему мобильная техника, одежда и разные аксессуары. При этом в Казани все топовые категории в среднем популярнее, чем в целом по России», — рассказал спикер.

Так, согласно исследованию Яндекс.Маркета, телефоны заказывает 71% казанцев, одежду — 67%, сумки и аксессуары — 59%. Кроме этого, респонденты стали чаще покупать крупную бытовую технику: в этом году количество их составило 20% от общего числа покупателей (в прошлом году 12%).

В Яндекс.Маркете подчеркнули, что 70% жителей Казани делают покупки онлайн четыре года и более. При этом 10% казанцев приобретают товары в интернете раз в несколько дней и чаще.

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