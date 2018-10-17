В одной из казанских новостроек появится подземный мусорный контейнер

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). В одной из казанских новостроек в скором времени установят подземный мусорный контейнер. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Застройщики на своих территориях работу уже начали, скоро будем показывать это. Пока такая первая площадка. Посмотрим, как она себя покажет и, возможно, будем опыт тиражировать дальше», — сказал он.

Гиниятуллин не стал называть производителя контейнеров и застройщика.

В прошлом году на форуме Finnish Business goes Kazan желание поставлять в Казань подземные контейнеры изъявила компания Molok. Преимущество таких углубленных площадок в том, что они помогают избавиться от неприятного запаха отходов.

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