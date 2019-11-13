Выступление Алсу с дочерью в Москве помогло собрать 1,5 млн рублей для хосписа Казани

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). С полным аншлагом прошел в Московском театре «Новая Опера» благотворительный концерт памяти Фуата Мансурова, на котором выступили ученики маэстро и известные звезды эстрады. Все собранные средства от продажи билетов суммой 1,5 млн рублей поступили в поддержку казанского хосписа.

«Три с половиной часа концерта пролетели на одном дыхании. Режиссер и ведущая Светлана Захарова собрала на московской сцене великолепный состав артистов. Мы до сих пор под впечатлением! И, конечно, мы счастливы, что благодаря этому проекту удалось собрать большую сумму для наших подопечных», – поделился впечатлениями председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Он подчеркнул, что это уже не первая благотворительная акция, которую проводит в поддержку казанского хосписа Полномочное представительство Татарстана в РФ.

Вечер памяти, посвященный творческой и педагогической деятельности дирижера Фуата Мансурова, традиционно прошел в Москве 12 ноября. В концерте приняли участие ученики маэстро, которые сегодня играют во многих оркестрах мира, солисты Большого театра, солисты театра «Новая опера», лауреаты телевизионных творческих проектов, воспитанники Московской консерватории. На концерте также выступила заслуженная артистка России и Татарстана Алсу Абрамова с дочерью Микеллой.

Первый хоспис был открыт в Казани в июне 2014 года, а сейчас набирает обороты марафон «Строим хоспис вместе», который собирает деньги на строительство второго стационара. На счету марафона сегодня чуть больше 30 млн рублей из 300 необходимых.

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