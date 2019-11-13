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Татар-информ

13 ноября 2019, 17:12

Общество

На Троекуровском кладбище Москвы на могилу Николая Лемаева возложат цветы

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Общество

На Троекуровском кладбище Москвы на могилу Николая Лемаева возложат цветы

14 ноября Николаю Лемаеву исполнилось бы 90 лет.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). 14 ноября в Москве по традиции почтут память выдающегося татарстанца, видного государственного деятеля, легендарного руководителя «Нижнекамскнефтехима», министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР (1985 — 1989), министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР (1989-1990), Героя Социалистического Труда Николая Васильевича Лемаева (1929 – 2000). Об этом сообщает пресс-служба «Штаба татар Москвы».

Возложение цветов на могилу Николая Лемаева на Троекуровском кладбище состоится в полдень. Мероприятие состоится при участии соратников, детей и внуков коллег Николая Лемаева, а также студентов нефтяных вузов Москвы и представителей татарской общественности.

14 ноября Николаю Лемаеву исполнилось бы 90 лет.

Руководитель «Штаба татар» Рустэм Ямалеев отметил, что Николай Лемаев внес огромный вклад в становление совершенного Татарстана. В преддверии 100-летия республики особенно важно сохранять память о таких выдающихся личностях, как Николай Васильевич.

«После завершения учебы именно Николай Лемаев принял меня на работу в "Нижнекамскнефтехим". Я всю жизнь благодарен ему за советы и навыки», – отметил Рустэм Ямалеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Burito и Мот станут хэдлайнерами на праздновании юбилея Николая Лемаева в Нижнекамске.

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