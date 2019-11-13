В течение 10 лет рынок e-commerce может занять треть всего розничного оборота в РТ

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Рынок электронной коммерции может занять треть всего розничного оборота Татарстана в ближайшие 10 – 12 лет. Однако для этого республике потребуются существенные инвестиции в логистическую инфраструктуру, сообщил журналистам гендиректор компании Ozon Александр Шульгин.

Он подчеркнул, что главным требованием для роста рынка e-commerce всегда остаются сроки доставки товара покупателям.

«По наблюдениям компании, в городе, где она открывает доставку товаров на следующий день, объем продаж растет в интервале от 20% до нескольких раз. Например, в феврале Ozon запустил быструю доставку в Беларусь, после чего количество заказов выросло в 2 раза», — объяснил Шульгин.

Он добавил, что сейчас компания хранит наиболее популярные у татарстанцев товары на складе площадью 3 тыс. кв. метров неподалеку от казанского аэропорта. Однако нынешних площадей уже не хватает, и в следующем году Ozon откроет новый логоцентр на 7 млн товаров в индустриальном парке «Зеленодольск».

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