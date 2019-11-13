(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В России появится новый дорожный знак для обозначения камер-треног, сообщают «Известия».

По данным издания, данное требование находится в новой редакции ГОСТа по использованию дорожных знаков, разработанной по заказу Росавтодора. Документ находится в процессе финальной стадии утверждения.

Новые информационные таблички «Фотовидеофиксация» будут ставить в 2020 году на мобильных опорах или щитах.

Помимо этого, планируется запретить использовать знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу» на прямоугольных щитах с желто-серым фоном. Считается, что данное решение ухудшает восприятие информации.

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