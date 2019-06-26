Академик РАН негативно отнесся к идее сделать стояние на Угре памятной датой

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Делать стояние на Угре памятной датой в России недопустимо, поскольку это событие затрагивает национальное чувство. Дату считают окончанием зависимости Руси от Золотой Орды, поэтому современные татары принимают ее близко к сердцу, рассказал ИА «Татар-информ» руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Трепавлов.

«Современные татары, татарская интеллектуальная элита воспринимают историю Золотой Орды, Большой Орды и других подобных государств как часть собственной истории и, разумеется, принимают это достаточно близко к сердцу. А я считаю, что совершенно недопустимо акцентировать внимание на вопросах, проблемах, событиях, которые затрагивают историческую память и национальное чувство народов, населяющих Россию», — подчеркнул Трепавлов.

Академик отрицательно относится к идее появления новой памятной даты и считает закономерной негативную реакцию общественности в ответ на инициативу. Похожее отношение продемонстрировали бы другие народы России, если бы им предложили праздновать начало Кавказской войны XIX века или подавление башкирского восстания, привел пример Трепавлов.

Подробнее о том, как в Татарстане относятся к инициативе сделать стояние на Угре памятным днем, читайте на портале «События».

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