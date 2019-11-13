Роспотребнадзор по РТ ответит на вопросы о качестве и безопасности товаров и услуг

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ ответят на вопросы татарстанцев о качестве и безопасности товаров и услуг по горячей линии, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Горячая линия будет работать до 15 ноября с 10 до 16 часов, однако с 12.00 до 12.45 в ней будет перерыв. Задать свои вопросы можно по номеру: 8 (917) 224-87-94.

Позвонить можно и в консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан». Номер его телефона: (843) 221-90-16.

В республике также работает горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга.

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