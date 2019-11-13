Росреестр Татарстана сократил сроки регистрации недвижимости для предпринимателей

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Управление Росреестра по Республике Татарстан сократило сроки государственной регистрации недвижимости по пакетам документов, поданным представителями малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба ведомства.

«Срок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сокращен с законодательно установленных 9 до 5 рабочих дней; при одновременном кадастровом учете и государственной регистрации прав — с 12 до 9 рабочих дней», — отметили в Росреестре РТ.

Кроме того, зарегистрировать недвижимость можно и за один день, если подать документы в электронном виде с помощью портала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

«На наш взгляд, сокращение сроков государственной регистрации прав будет непременно способствовать созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и улучшению инвестиционного климата в Татарстане», — подчеркнула и. о. заместителя руководителя Управления Росреестра по РТ Людмила Кулагина.

По вопросам предрегистрационной подготовки документов, в том числе для того, чтобы не допустить приостановления регистрации прав и кадастрового учета, при Росреестре по РТ действует окно консультаций. Оно находится по адресу: г. Казань, ул. Авангардная, д. 74, подъезд 7. Консультации проходят по вторникам с 8 до 12 часов. Для получения бесплатной юридической помощи можно предварительно позвонить по телефону 255-24-20.

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