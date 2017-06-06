Мэрия Казани предложила утвердить порядок раздельного сбора ТКО, чтобы снизить тарифы

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане необходимо принять порядок применения раздельного накопления отходов. Это поможет снизить тарифы для муниципалитетов, бизнеса и населения, заявил на заседании в Казгордуме заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Обращаюсь [к депутатам Казгордумы] с просьбой рассмотрения возможности разработки и принятия нормативного акта, определяющего порядок внедрения раздельного накопления отходов и его обязательность для всех образователей отходов, введение ответственности за неисполнение в рамках действующего законодательства», — сказал он.

При утверждении такого порядка возможна плата за вывоз отходов по факту, а не по нормативу. Это может значительно снизить плату за услугу, уверен Гиниятуллин. Москва и Московская область приняли такие нормативные акты, где прописали переход на раздельный сбор отходов с 1 января 2020 года, добавил он.

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