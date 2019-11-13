WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

13 ноября 2019, 10:48

Общество

Студенты из Казани вырвали у соперников в Москве гран-при за проект набережных Яузы

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Общество

Студенты из Казани вырвали у соперников в Москве гран-при за проект набережных Яузы

Фото: фото и эскизы предоставлены Анастасией Наговициной

За идею развития береговых территорий, предложенную учащимися КГАСУ, единогласно проголосовали все члены жюри.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). Проект «Набережная Яузы», разработанный командой студентов четвертого курса Института архитектуры и дизайна КГАСУ, стал победителем тематического воркшопа в Москве и обладателем его гран-при. Обойдя команды шести московских вузов, ребята надеются, что их идеи найдут реальное применение при предстоящем благоустройстве водоема мегаполиса. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал один из участников команды Аким Толмачев.

Воркшоп проводили НИ и ПИ Градплан города Москвы и архитектурное бюро «Остоженка», чтобы «нащупать» свежие идеи для развития набережных Яузы, благоустройство которых намечено в недалеком будущем.

«Насколько нам известно, Москва выделила деньги на развитие набережной Яузы. Но конкретных гарантий, что именно наш проект пойдет в реализацию, у нас нет. Возможно, какие-то идеи, разработки могут использоваться, и мы на это надеемся», — признался в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Аким Толмачев.

Пятеро студентов КГАСУ стали единственной иногородней командой воркшопа. Конкуренцию им попытались составить учащиеся шести московских вузов: РУДН, МАРХИ, МГСУ, РАНХиГС, МИИГАиК и ГУЗ. Для казанцев жюри конкурса сделало исключение, позволив работать над проектом дистанционно, и лишь на защиту своих идей ребята приехали в Москву.

Вырвать победу у команд-соперников при единогласном одобрении жюри помогла практика, которую трое участников команды — Аким Толмачев, Аида Сираева и Эмиль Халиуллин — проходили в столице. Тогда же они успели присмотреться к Яузе как к объекту для развития пространств столичного мегаполиса.

«Градплан написал нам еще в сентябре, пригласив к участию — потому что они уже были с нами знакомы. Затем подобное письмо пришло Дембичу (Александр Дембич, завкафедрой градостроительства и планировки сельских мест — прим. Т-и). Он попросил нас организоваться для участия в этом конкурсе. Мы все дружим и решили поучаствовать, сработались за неделю», — пояснил собеседник агентства.

Всего же концепции развития набережных Яузы от Салтыковского до Астаховского мостов в течение недели разрабатывали 69 будущих архитекторов. Одной из задач было вовлечение в жизнь мегаполиса исторических объектов по берегам реки. Все команды обратили внимание на отсутствие здесь единой пешеходной зоны, прогулочных маршрутов и связей между историческими достопримечательностями. В связи с этим сразу несколько проектов предложили организовать круговой пешеходный маршрут с велодорожками. Студенты КГАСУ помимо инфографики продемонстрировали 3D-визуализацию своей идеи, показав рекреации для разных групп горожан и совмещающие различные их потребности.

«Мы показали не просто 3D-визуализацию, мы проработали ее до различного рода площадок в парках, продумали круглогодичное использование прилегающих территорий (а рядом находятся парки, озелененные территории, зоны рекреации). Также мы продумали непрерывный велосипедный маршрут, так как выяснилось, что там проходит велопробег от Яузы до Мытищ — 30 км дорожка. Мы связались с главным по этому забегу, выяснили, чего не хватает на этой территории», — поделился подробностями Аким Толмачев.

Ребята также предложили создать нижнюю набережную — разделить для более комфортного пребывания на территории поток автомобилей и пешеходов с велосипедистами, что будет целесообразным в связи с проходящей рядом высокоскоростной магистралью. Одну автомобильную полосу при этом предлагается отвести под велодорожку и озеленение, которое, кроме прочего, будет приглушать шум от транспортного трафика.

Гран-при воркшопа составил 50 тыс. рублей, но сама по себе победа студентов архитектурно-строительного вуза Казани стоит гораздо больше, уверена директор Института архитектуры и дизайна КГАСУ Карина Набиуллина,

«У нас “эпоха Ренессанса” сейчас, если можно так сказать. Благодаря поддержке руководства республики наши преподаватели повышают квалификацию в лучших вузах мира, сейчас в Швейцарию летим, например. А наш ректор Низамов создаёт среду для творчества, открывая центры и комфортные творческие мастерские. Сегодня мы входим в топ лучших архитектурных школ России и соревнуемся с зарубежными вузами Италии, Великобритании, Нидерландов, Китая. В этом году мы показали лучший за последние 10 лет результат на смотре-конкурсе Международного конкурса выпускных квалификационных работ, получили три диплома Российской академии архитектуры и строительных наук. Всего на конкурс представили более 600 работ», — прокомментировала, со своей стороны, успех команды студентов-четверокурсников Набиуллина.

Кураторами команды-победителя по проекту развития набережных Яузы в Москве стали преподаватели КГАСУ Елена Залетова и Рамиль Закиров.

В середине октября, напомним, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и мэр Казани Ильсур Метшин анонсировали начало работы над стратегией развития и благоустройства набережной реки Казанка в столице РТ. Разработкой доверили заниматься франко-питерскому консорциуму — архитектурному бюро Orchestra.

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