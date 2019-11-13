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Татар-информ

13 ноября 2019, 10:32

Сельское хозяйство

Изготавливать муку в Дрожжановском районе будут с помощью «умного производства»

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Сельское хозяйство

Изготавливать муку в Дрожжановском районе будут с помощью «умного производства»

Фото: chuprale-online.ru

Предприятие «Государев амбар» перешло на автоматизированную систему контроля.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Новобурундуковском сельском поселении Дрожжановского района запущен пилотный проект по производству продуктов с помощью автоматизированной системы контроля. Об этом пишет газета «Родной край».

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется на предприятии ООО «Государев амбар», основным видом деятельности которого является производство муки из зерновых культур. В ассортименте — мука высшего и первого сорта, готовые комбинированные корма для животных и многое другое. Продукция поставляется не только в районы Татарстана, но и в регионы России, а также в страны ближнего зарубежья.

Так, внедрение автоматизированной системы контроля помогло увеличению пропускной способности транспортных средств в контрольно-приемном пункте на 10 – 15%, что особо актуально в период уборки зерна. Ведь количество машин в период уборки урожая может доходить до двухсот единиц в день.

В момент взвешивания водителю автомобиля выдается карточка, в которой записывается информация об автомобиле, водителе, характере и весе груза. Затем происходит взвешивание, транспорт съезжает с весов и проезжает в зону разгрузки. Здесь же сразу лаборатория проводит экспресс-анализ зерна, и его результаты заносятся в карточку, соответствующую данному автомобилю, и определяется маршрут нужного участка для разгрузки.

Все это позволяет осуществлять контроль поступления, отгрузки товарно-материальных ценностей в реальном времени. Осуществлять автоматизированный сбор первичных измерений с объектов элеватора (КПП, весовая, лаборатория, точка разгрузки, погрузки).

Директор предприятия Васил Салахов рассказал, что компания включилась в проект повышения производительности труда, когда он еще имел статус пилотного.

«Мы планомерно приобретаем и вводим в эксплуатацию новые оборудования с обязательным применением компьютеризированных систем. Все это, конечно, влечет за собой изменения и в технологии производства», – поделился начальник фирмы, отметив, что обучение сотрудников является первоочередной задачей.

Ожидаемая стоимость проекта составляет более 12 млн рублей. В настоящее время потрачено 7 млн руб.  Руководство закупило новый пробоотборник зерна, более десяти компьютеров управления, несколько мониторов и несколько десятков камер визуального контроля. Данный элеватор пока является единственным в Татарстане, на котором реализуется этот национальный проект.

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