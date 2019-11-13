Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills стартовал в Татарстане

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Татарстане с 13 ноября по 7 декабря пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), на котором сформируют сборную республики.

«Не успев разобрать временные конструкции мирового чемпионата WorldSkills, мы врываемся в новый цикл. Мы сегодня открываем наш региональный этап. Само проведение соревнования — это не наша цель, наша цель — очень качественная подготовка специалистов по рабочим профессиям», — сказал на открытии регионального чемпионата заместитель Премьер-министра РТ — министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

На этот раз площадками чемпионата станут 43 локации по всей республике: от Бугульмы, Буинска и Елабуги до Казани, Нижнекамска, Тетюш и Иннополиса.

Порядка тысячи школьников по всему Татарстану примут участие в региональном чемпионате и познакомятся с движением WorldSkills.

В текущем сезоне регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан с учетом юниорских дисциплин будут представлены 19 новых компетенций, включая охрану труда и Интернет вещей. Всего школьники будут соревноваться по 162 компетенциям.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.